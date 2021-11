Gesundheit : Sack fordert Klarheit bei Organisation von Drittimpfungen

Der Landrat von Vorpommern-Greifswald wünscht sich Klarheit zur weiteren Organisation von Drittimpfungen gegen das Coronavirus.

Greifswald | Derzeit werde die sogenannte Booster-Impfung für über 70-Jährige und vulnerable Gruppen empfohlen, sagte Michael Sack (CDU) am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Greifswald. „Wir kommen jetzt aber in eine Phase, wo es viele weitere Personenkreise betrifft“, sagte er mit Verweis auf Menschen, deren Zweitimpfung dann sechs Monate zurückliegt. „Ge...

