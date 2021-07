Notfälle : Sauna-Brand in Kaschow mit hohem Sachschaden

Beim Brand einer Sauna in einem Golfpark mit Hotel in Süderholz-Kaschow ist am Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 100.000 bis 200.000 Euro entstanden.

Süderholz | Diesen Betrag nannte die Polizei am Abend unter Berufung auf den Eigentümer. Bei dem Zwischenfall im Golfpark Strelasund (Vorpommern-Rügen) seien 46 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Ermittler aus Neubrandenburg wurde in einer Sauna eine Kopfstütze aus Holz auf einen heißen Saunaofen gelegt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde d...

