Naturschutz : Schauspieler-Paar taucht vor Rügen nach Geisternetzen

Sogenannte Geisternetze sind tödliche Fallen auch für Säugetiere und Seevögel. Mehrere Umweltschutzorganisationen bemühen sich um die Bergung und die Beseitigung der Gefahren. Oft unterstützt von Prominenten, wie jetzt in der Ostsee vor Rügen.

Sassnitz | Das Schauspieler-Paar Tessa Mittelstaedt (47) und Matthias Komm (54) ist für den Umwelt- und Tierschutz vor Rügen tauchen gegangen. Zusammen mit zehn anderen Tauchern bargen sie am Samstag sogenannte Geisternetze aus der Ostsee. Die Netze hatten sich den Angaben zufolge in zehn Metern Tiefe an einem im Zweiten Weltkrieg versenkten Zerstörer verfangen....

