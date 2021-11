Gesundheit : Schloss und Klinik in Schwerin: Welt-Frühgeborenentag

Anlässlich des Weltfrühgeborenentages sind am Mittwochabend in Schwerin das Schloss und die Helios-Kliniken lila angestrahlt worden.

Schwerin | „Eines von zehn Kindern in Deutschland ist eine Frühgeburt. Am 17. November erinnert der Weltfrühgeborenentag an die größten Herausforderungen, welche Familien mit den kleinsten Erdenbürgern durchlaufen“, heißt es in einer Mitteilung der Helios-Kliniken Schwerin. Am Weltfrühchentag werden weltweit seit einigen Jahren viele Gebäude in der Farbe Lila an...

