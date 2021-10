Geschichte : Scholz zum Tag der Deutschen Einheit: Es bleibt viel zu tun

Zum Tag der Deutschen Einheit hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine weitere Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West gefordert.

Halle (Saale) | „Heute sind wir ein Land, trotzdem bleibt viel zu tun“, schrieb Scholz vor den Einheitsfeiern in Halle in Sachsen-Anhalt am Sonntag auf Twitter. „Wir brauchen gleiche Gehälter, Renten, Perspektiven. Das schaffen wir nur, wenn wir auf Gemeinsamkeiten setzen.“ Wie Scholz erinnerte auch SPD-Chefin Saskia Esken an die historische Leistung der ostdeutsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.