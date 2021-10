Fußball : Schweres Pokallos für Hansa gegen RB Leipzig

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock muss im Achtelfinale des DFB-Pokal bei Bundesligist RB Leipzig antreten.

Frankfurt am Main | Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Die Partie wird am 18. oder 19. Januar ausgetragen. „Heimspiel in Leipzig! Seid ihr bereit für die nächste Invasion?“, twitterte der FC Hansa danach an seine Fans. Die Rostocker hatten den Achtelfinal-Einzug am vergangenen Mittwoch mit einem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen beim Liga-Rivale...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.