Volleyball : Schwerins Trainer Koslowski: „Ganzes Herzblut reinstecken“

Felix Koslowski ist nach seiner Entscheidung, sich als Trainer ganz auf die Volleyballerinnen des SSC Schwerin zu konzentrieren, mit sich im Reinen.

Porto | „Ich fühle mich da sehr privilegiert gerade, dass ich diesen Job bei einem Verein auf so hohem Niveau ausüben kann“, sagte er am Montag. „Und ich werde da weiter mein ganzes Herzblut reinstecken.“ Zudem freue er sich, nun im Sommer mehr Zeit für seine Familie zu haben. Am Samstag hatte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mitgeteilt, dass Koslowsk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.