Schifffahrt : Schwesig: Zusammenarbeit mit Ostsee-Ländern ausbauen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will die wirtschaftliche Zusammenarbeit unter den Ostsee-Anrainerländern in den nächsten Jahren ausbauen.

Rostock | So solle unter anderem im Rahmen der Hanse Sail 2022 die neue Wirtschaftsveranstaltung der Landesregierung, der „Unternehmertag Ostsee – Baltic Business Day“ etabliert werden, sagte Schwesig am Donnerstag beim 20. Hanse Sail Business Forum in Rostock. Ein weiteres Zukunftsfeld für die Zusammenarbeit seien Klima- und Meeresschutz. „Wenn wir weiter W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.