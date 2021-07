Regierung : Schwesig begrüßt breitere Einreise-Testpflicht

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die vom Bund geplante Ausweitung der Testpflichten für ungeimpfte Urlaubsrückkehrer nach Deutschland begrüßt, sich zugleich aber kritisch über das lange Zögern geäußert.

Schwerin | „Es ist gut, dass es künftig eine solche Regelung geben wird. Ich würde mir allerdings wünschen, dass solche Entscheidungen schneller getroffen werden. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern enden die Sommerferien schon am Wochenende. Für ganz Deutschland ist diese Entscheidung aber absolut sinnvoll und richtig“, betonte Schwesig am Freitag in Schwerin. ...

