Gesundheit : Schwesig mahnt wegen Corona-Lage im Nordosten zur Vorsicht

In den vergangenen Tagen hatte es bei den Corona-Neuinfektionen im Land eine leichte Entspannung gegeben. Die Ministerpräsidentin appellierte jedoch an die Bevölkerung, sich davon nicht in die Irre führen zu lassen.

Schwerin | Trotz der aktuell leicht rückläufigen Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern mahnt die Ministerpräsidentin zur Vorsicht. „Im Gegenteil, die Lage ist weiter ernst. Wir haben hohe Infektionszahlen gerade bei Ungeimpften“, sagte Manuela Schwesig am Donnerstagabend im Anschluss an die digitale Ministerpräsidentenkonferenz in Schwerin. Vor allem gebe es e...

