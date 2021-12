Landtag : Schwesig will Zukunftstechnologien nach MV holen

Die rot-rote Landesregierung will nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zu Beginn der neuen Legislaturperiode die Weichen für ein ganzes Jahrzehnt stellen.

Schwerin | Ziel sei ein wirtschaftlich starkes, sozial gerechtes und nachhaltiges Mecklenburg-Vorpommern. „Wir setzen auf eine sozial-ökologische Marktwirtschaft“, sagte Schwesig am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung im Landtag in Schwerin. Dazu zählten auch gute, möglichst tarifgebundene Löhne für gute Arbeit. Eine auf Ressourcenschonung und Klimaschutz a...

