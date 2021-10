Geschichte : Schwesig will gleiche Löhne und Renten: Einheit vollenden

Spitzenpolitiker aus Ostdeutschland haben vor dem Jahrestag der Deutschen Einheit an die Arbeit erinnert, die auch nach über 30 Jahren noch zu tun ist. Manuela Schwesig nannte die Wende einen Glücksfall der Geschichte und hat Forderungen an die nächste Bundesregierung.

Schwerin | Vor den Einheitsfeierlichkeiten am Sonntag in Halle (Saale) hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf die Entbehrungen der Menschen in Ostdeutschland nach der Wende hingewiesen. „Die Industrie ist vielerorts zusammengebrochen. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren. Das war in meiner Familie auch so. Zukunftsangst und Mutlosigkeit machten ...

