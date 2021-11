Gesundheit : Schwesig wirbt für Booster-Impfungen

Von der kommenden Woche an sollen alle Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns, die 70 Jahre und älter sind, per Brief zu Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 aufgefordert werden.

Schwerin | Die sogenannte Booster-Impfung biete einen deutlich verbesserten Schutz vor Ansteckungen und werde von der Impfkommission daher für diese Altersgruppe ausdrücklich empfohlen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Nach ihren Angaben sind landesweit etwa 283.000 Menschen betroffen. Gut 19....

