Auszeichnungen : Schwesig zeichnet neun Ehrenamtler aus dem Sport aus

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer mit der Sportplakette des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet.

Schwerin | „Sie alle stehen für den guten Zusammenhalt überall im Land, für die lebendige Gemeinschaft in Vereinen, für die Begeisterung, gemeinsam aktiv zu sein“, sagte Schwesig am Mittwoch. Im Nordosten engagierten sich 27.000 Menschen ehrenamtlich in diesem Bereich. Zu den neun ausgezeichneten Sportlern gehören neben dem Goalballer Felix Rogge unter andere...

