Schifffahrt : Schwierige Kreuzfahrt-Saison in Warnemünde geht zu Ende

Jahrelang konnte die Kreuzfahrtbranche ausschließlich mit teils satten Wachstumsraten aufwarten. Die Corona-Pandemie machte durch weitere Wachstumspläne aber einen dicken Strich.

Rostock | Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 1“ von TUI Cruises geht am kommenden Dienstag die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde zu Ende. Es ist der letzte von insgesamt 47 Anläufen, die insgesamt knapp 100.000 Passagiere an Bord hatten, sagte Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch gut 600.000 Seereisende,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.