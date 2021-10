Schifffahrt : Seenotrettung: „Vormann Jantzen“ außer Dienst gestellt

Nach fast 31 Jahren im Einsatz hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchige ihren Seenotrettungskreuzer „Vormann Jantzen“ außer Dienst gestellt.

Born am Darß | Nach fast 31 Jahren im Einsatz hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchige ihren Seenotrettungskreuzer „Vormann Jantzen“ außer Dienst gestellt. Das Rettungsschiff wurde am Sonntag in Warnemünde verabschiedet, wie die Gesellschaft mitteilte. Es war nach der Wiedervereinigung im November 1990 als neues Rettungsfahrzeug in Warnemünde station...

