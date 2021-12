Terrorismus : Senator: Anschlag in Hamburg verhindert

Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben einen islamistischen Terroranschlag in der Hansestadt verhindert.

Hamburg | Dabei wurde nach Behördenangaben ein 20 Jahre alter Deutsch-Marokkaner mit Verbindung nach Wismar verhaftet. Die Verhaftung sei bereits am 26. August erfolgt, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag. „Wir haben es hier mit einem sehr, sehr ernsthaften Vorgang zu tun.“ Der Mann hatte den Angaben zufolge an einem Studienkolleg in Wismar teilgenom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.