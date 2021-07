Notfälle : Senior erleidet Herzinfarkt am Steuer

Ein Mann hat bei der Fahrt auf der Autobahn 19 nahe Wittstock/Dosse einen Herzinfarkt erlitten.

Wittstock/Dosse | Der 67-Jährige sei am Samstag an der Landesgrenze von Brandenburg zu Mecklenburg-Vorpommern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto sei auf den Seitenstreifen und die Böschung gefahren und auf eine Kilometertafel geprallt. Eine Notärztin reanimierte den Mann, der danach in ein Krankenhaus kam. Er starb dort...

