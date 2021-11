Gesundheit : Serie an Höchstzahlen bei Neuinfektionen setzt sich fort

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat den zweiten Tag in Folge eine Höchstzahl an registrierten Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet.

Rostock | Das Amt meldete am Mittwoch 927 Neuinfektionen, rund 150 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Dienstag um 12,2 Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf 206. Vor einer Woche hatte dieser Wert 183,6 betragen. Vier der acht Landkreise und kreisfreien Städte erscheinen auf der Risikokarte des Landes orange ein...

