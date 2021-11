Parteien : Sonderparteitag der Linken in Güstrow gestartet

In Güstrow ist am Samstagmorgen der Sonderparteitag der Linken gestartet.

Güstrow | Die Partei will über den gemeinsamen Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen. Diese will bei einem Sonderparteitag in Wismar ihrerseits darüber abstimmen. Das Ja beider Parteien gilt als Formsache auf dem Weg zur gemeinsamen Regierung. Am Nachmittag soll der Koalitionsvertrag in Schwerin unterschrieben werden, bevor Anfang kommender Woche Manuela S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.