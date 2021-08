Kommunen : Sorge um maritime Wirtschaft in Rostock

Angesichts drohender Jobverluste haben sich Politiker und Gewerkschaft für einen Erhalt der maritimen Wirtschaft in der Hansestadt Rostock ausgesprochen.

Rostock | „Wir brauchen jetzt alle politischen Kräfte in diesem Land“, sagte Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin bei der Kundgebung am Mittwoch. Zu der Versammlung im Vorfeld der Bürgerschaftssitzung in der Rostocker Stadthalle waren schätzungsweise mehr als 100 Menschen gekommen. Unter ihnen waren neben Beschäftigten auch mehrer...

