Energie : Stadtwerke wandeln überschüssigen Windstrom in Fernwärme

Die Stadtwerke in Parchim haben in Kooperation mit dem Netzbetreiber 50Hertz eine Anlage zum Umwandeln von überschüssigem Windstrom in Fernwärme in Betrieb genommen.

Parchim | Durch die Kooperation sei man in der Lage, „auch im Bereich der erdgasbasierten Wärmeversorgung die CO2-Emissionen noch weiter zu senken“, sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke Parchim, Dirk Kempke, laut einer Mitteilung am Montag. Die sogenannte „Power-to-Heat“-Anlage mit einer Wärmeleistung von zwei Megawatt ist den Angaben zufolge mit zwei Er...

