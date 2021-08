Arbeitsmarkt : Starker Rückgang der Arbeitslosenzahlen in MV

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals seit Beginn der Corona-Krise vor eineinhalb Jahren wieder unter die Marke von 60 000 gesunken.

Schwerin | Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Dienstag mitteilte, waren im August landesweit 58 300 Menschen ohne Job. Das waren 1900 weniger als im Juli und 6800 weniger als im August 2020. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel dabei mit 10,4 Prozent so stark aus wie seit zwei Jahren nicht mehr. Im Nordosten ha...

