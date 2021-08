Kriminalität : Stiefvater soll Kinder missbraucht haben: Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen Mann aus Teterow (Landkreis Rostock).

Teterow | Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Dienstag erklärte, wurde der 27-Jährige in Teterow festgenommen und gegen ihn inzwischen auch ein Haftbefehl vom zuständigen Amtsgericht erlassen. Dem Mann werde vorgeworfen, zwei Stiefkinder von Ende 2018 bis April 2020 missbraucht zu haben. Es habe Hinweise aus dem Umfeld der Familie gegeben, was zu...

