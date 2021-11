Brände : Stockcar angesteckt - Brandserie und Garagenaufbrüche

Unbekannte haben in Grimmen (Vorpommern-Rügen) etliche Garagen aufgebrochen und mehrere Feuer gelegt.

Grimmen | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, brannte bei den Vorfällen am späten Donnerstagabend eine Doppelgarage mit einem sogenannten Stockcar aus. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer an dem PS-starken Fahrzeug, das sonst für Wettrennen auf schlammigen Pisten genutzt wird, gelegt worden. Feuerwehrleute schoben das brennende Fahrzeug hinaus und lösc...

