Extremismus : Stolpersteine und Gedenkstein für Synagoge beschmiert

In Güstrow (Landkreis Rostock) sind am Wochenende drei sogenannte Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des Naziregimes sowie ein Gedenkstein für die ehemalige Synagoge beschmiert worden.

Güstrow | Sie seien mit grauer Farbe besprüht und einer Silikon-artigen Masse beschmiert worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock am Sonntag. Das müsse in der vorangegangenen Nacht erfolgt sein. Der Staatsschutz ermittle. Die Stadtvertreterin und ehemalige Landtagsabgeordnete Karen Larisch (Linke) sieht einen Zusammenhang mit den am Mittwoch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.