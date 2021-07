Gesellschaft : „Stolze Queens und Kings“ beim CSD in Rostock

Schrille Kostümierung, Kleidung in Regenbogenfarben oder auch nur Farbe auf der Haut - beim Christopher Street Day gibt es keine Konventionen, die eingehalten werden müssten.

Rostock | Mit einem bunten Fest haben am Samstag nach Polizeiangaben rund 3000 Menschen beim Christopher Street Day (CSD) für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben oder Transsexuellen in Rostock demonstriert. „Die Botschaft des Tages ist: „Uns gibt es, wir sind viele““, sagte Andy Szabó vom Vorstand des CSD Rostock. „Wenn sich jemand durch die Kleidung an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.