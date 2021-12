Polizei : Stralsund: Unbekannte machen „Testzentrum“ zu „Pestzentrum“

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag das Zelt eines Corona-Testzentrums in Stralsund beschmiert.

Stralsund | Mit roter Farbe wurde ein T in ein P verändert, so dass das Wort „Pestzentrum“ auf dem Zelt zu lesen war. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein weiterer Schriftzug auf der Plane aufgebracht, der jedoch nicht weiter definiert werden konnte. Durch die Schmierereien sei an dem Zelt ein Schaden von rund 300 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen...

