Kriminalität : Strohballen abgebrannt: Polizei sucht Brandstifter

Unbekannte haben am Montagabend zwei Strohmieten bei Glasow (Vorpommern-Greifswald) in Brand gesteckt.

Glasow | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, lagerten die aufgestapelten Strohballen an der Landesstraße 283, wo sie kurz vor Mitternacht in Flammen standen. Zwischen den beiden Mieten gab es einen Sicherheitsabstand von etwa 20 Metern. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Drei Feuerwehren rückten an. Sie konn...

