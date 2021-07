Hochwasser : THW aus dem Norden mit 170 Kräften im Hochwassergebiet

Das Technische Hilfswerk (THW) ist derzeit mit rund 170 ehrenamtlichen Helfern aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands im Einsatz.

Altenholz | Aktuell seien 34 der 57 Ortsverbände im Katastrophengebiet in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vertreten, teilte der Landesverband am Mittwoch in Kiel mit. Unter anderem werde bei Erkundungen, Baufachberatung, Räumung, Bergung, Führung von Einsatzeinheiten und Instandsetzung von Geräten und Fahrzeugen geholfen. Zudem unterstütze das THW die Auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.