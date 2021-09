Wahlen : TV-Duell belebt Debatte um Koalitions-Optionen

Linke und FDP haben eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ihre Bereitschaft bekundet, künftig Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Schwerin | Der SPD sei in der langjährigen Koalition mit der CDU das Soziale abhandengekommen, konstatierte Linke-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg im TV-Duell am Dienstag in Schwerin. „Sie müssen ein wenig geschubst werden“, sagte sie. Das wolle ihre Partei übernehmen. Wenn es ein „Weiter so“ gebe, dann werde die Bildungsmisere anhalten, das Land im Lohnkeller...

