Kriminalität : Täter mit Halloween-Masken sollen Frau beraubt haben

Mit Halloween-Masken verkleidet sollen zwei Unbekannte eine Fußgängerin in Rostock-Warnemünde beraubt und verletzt haben.

Rostock | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend zwischen den Orten Warnemünde und Diedrichshagen auf Höhe eines Parkplatzes. Die 32-jährige Geschädigte sei von einem der Täter von hinten an der Schulter festgehalten und von beiden Tätern zur Herausgabe von Handy und Bargeld aufgefordert worden. Dabei sei die...

