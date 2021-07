Freizeit : Tausende nutzen Landeszootag für kostenfreien Zoo-Besuch

19 Zoos und Tierparks im Nordosten haben am Freitag Kindern freien Eintritt gewährt. Mit vielen Aktionen feierten sie den Landeszootag.

Schwerin | Tausende Kinder, Eltern und Großeltern haben den Landeszootag am Freitag für einen Besuch der 19 teilnehmenden Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern genutzt. Im Schweriner Zoo wurden bis Mittag bereits 1200 Besucher gezählt, wie Zoodirektor Tim Schikora sagte. In den Rostocker Zoo strömten nach Worten eines Sprechers bis zum Nachmittag mehr als 4500 Bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.