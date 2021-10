Gesundheit : Teststopp an Schulen: Gesundheitsamt untersucht Selbsttests

Nach der festgestellten Verunreinigung einer Testlösung sind alle Corona-Tests mit der Marke „Deepblue“ an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ausgesetzt worden.

Schwerin | Nach der festgestellten Verunreinigung einer Testlösung sind alle Corona-Tests mit der Marke „Deepblue“ an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ausgesetzt worden. Wie eine Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Donnerstag sagte, gehen Fachleute dort Hinweisen aus einem privaten Labor nach. Dieses habe zwei verschie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.