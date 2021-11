Kriminalität : Traktor gestohlen: Nachbar nimmt Verfolgung auf

Die Polizei hat dank eines aufmerksamen Nachbarn einen mutmaßlichen Traktor-Dieb in Niepars (Vorpommern-Rügen) gefasst.

Niepars | Wie ein Polizeisprecher sagte, bemerkte der Anwohner am Dienstagabend in einem Ortsteil von Niepars, wie das landwirtschaftliche Fahrzeug bei Dunkelheit ohne Licht vorbeifuhr. Der Mann folgte mit dem Auto dem Trecker, da er wusste, dass der Besitzer derzeit nicht zu Hause war. Die Diebe fuhren in ein Waldstück und liefen zunächst weg. Der Zeuge hol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.