Musik : „Udopium Live“: Udo Lindenberg geht 2022 wieder auf Tour

Rockmusiker Udo Lindenberg (75) will im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen.

Schwerin | In 13 Städten wird er von Mai bis Juli auftreten, der Auftakt von „Udopium Live 2022“ ist in Schwerin geplant. Der Sänger werde nicht nur brandneue Songs von seinem diesjährigen Album „Udopium“ mitbringen, sondern auch seine Kumpels vom Panikorchester und Überraschungsgäste, teilte der Konzertveranstalter am Dienstag mit. Der Vorverkauf startet diesen...

