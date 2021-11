Kriminalität : Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten: Hoher Schaden

Einen Schaden von rund 40 000 Euro haben Automaten-Räuber in Papendorf bei Rostock verursacht.

Papendorf | Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Dabei sollen die Täter Gas verwendet haben und auch an die Geldkassetten gelangt sein. Unklar sei noch, wie viel Geld in den Kassetten gewesen sei. Papendorf liegt an der Bahnstrecke Berlin-Güstrow-Rostock. Die Polizei hofft auf Zeugen, die im...

