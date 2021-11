Unfälle : Unfälle mit neun Verletzten: Mahnung zu mehr Aufmerksamkeit

Im Nordosten sind am Montag in kurzer Zeit vier Autos von ihrer Spur abgekommen. Ergebnis: Neun teils schwer verletzte Menschen und längere Sperrungen. Was die Unfallverursacher abgelenkt hat, ist noch unklar.

Fincken | In Mecklenburg-Vorpommern haben sich Verkehrsunfälle gehäuft, bei denen Autos mangels Aufmerksamkeit der Fahrer in den Gegenverkehr geraten oder ganz von der Straße abgekommen sind. Wie Polizeisprecher in Güstrow und Neubrandenburg am Dienstag sagten, wurden am Montag innerhalb kurzer Zeit vier Unfälle mit neun zum Teil schwer verletzten Menschen regi...

