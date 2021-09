Brände : Ursache für Brand von Rostocker Hafen-Halle weiter unklar

Die genaue Ursache für den Brand einer Lagerhalle im Rostocker Überseehafen bleibt auch nach der Untersuchung durch einen Brandgutachter unklar.

Rostock | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wird aber weiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Der Gutachter und die Kriminalisten hätten ihre Untersuchungen am Brandort vorerst beendet. Dabei sei herausgekommen, dass vor der 20 mal 30 Meter großen Halle eine Palette gestanden habe, die am Montagabend wohl zuerst Feuer ge...

