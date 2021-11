Notfälle : Ursache für Störungen der Notrufnummern war neue Software

Die Notrufnummer 110 und 112 von Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstag länger nicht erreichbar gewesen. Ursache ist laut Telekom wohl die Aufspielung einer neuen Software.

Duisburg | Die Ursache für den etwa 70 minütigen bundesweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen war laut Telekom die „Einbringung einer neuen Software“. Wie das Unternehmen am Mittag in Bonn auf Anfrage mitteilte, kam es um 4.30 Uhr bei Routine-Wartungsarbeiten zu einer Störung der Erreichbarkeit der Notru...

