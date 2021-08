Energie : Veranstaltungen zum Wochenende der Erneuerbaren Energien

Landesregierung und Energieunternehmen laden allen Widrigkeiten der Corona-Pandemie zum Trotz zu einem Aktionswochenende für die Ökoenergie.

Schwerin | Wie Energieminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, soll vom 6. bis 8. August landesweit bei 18 Veranstaltungen über Möglichkeiten der klimafreundlichen und nachhaltigen Energieversorgung informiert werden. So öffnet die zum Begegnungszentrum umgebaute ehemalige Pfarrscheune in Lichtenhagen bei Rostock, die im Zuge der Reko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.