Kriminalität : Verkehrskontrolle führt zu mutmaßlichem Drogenhändlertrio

Bei einer Polizeikontrolle auf der Insel Rügen hat die Polizei ein mutmaßliches Drogenhändlertrio ertappt.

Bergen auf Rügen | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, wurden die drei Männer im Alter von 21, 21 und 20 Jahren am Samstagabend in Bergen in einem Wagen kontrolliert, der den Beamten verdächtig vorgekommen war. Im Auto hätten die Polizisten starken Cannabisgeruch bemerkt und eine größere Menge Cannabis entdeckt. Dazu hatten der 21 Jahre alte Fahrer und beid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.