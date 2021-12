Regierung : Verteidigungsministerin Lambrecht bei Marine erwartet

Die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat rasche Antrittsbesuche bei der Truppe angekündigt. Am Freitag steht bereits der zweite Besuch auf dem Programm.

Laage | Nach ihrem Antrittsbesuch bei der Luftwaffe in Laage an diesem Donnerstag wird die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag bei der Marine in Warnemünde erwartet. Auf der Korvette „Oldenburg“ wird sie am frühen Vormittag von Marine-Inspekteur Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach empfangen, wie das Marinekommando am Donnerstag in Ro...

