Regierung : Vize-Chefin Oldenburg: Impfen macht den Unterschied

In Mecklenburg-Vorpommern wird inzwischen fast wieder so viel geimpft wie in den Hoch-Zeiten im Sommer.

Schwerin | Wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin nach der von ihr geleiteten Kabinettssitzung sagte, gab es vergangene Woche im Nordosten 110.000 Corona-Schutzimpfungen, im Sommer seien es wöchentlich bis zu 120.000 gewesen. Die Mehrzahl seien nun zwar Auffrischungsimpfungen, aber: „Für uns ist es sehr erfreulich, dass wir jetzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.