Theater : Volkstheater Rostock in neue Spielzeit gestartet

Mit einem großen Fest auf dem Theatervorplatz ist das Volkstheater Rostock am Sonntag in die Spielzeit 2021/22 gestartet.

Rostock | Dabei zeigte sich Intendant Ralph Reichel sehr erfreut über die vielen Besucher, die sich von Mittag an Informationen über die neue Spielzeit verschaffen wollten und für gute Stimmung sorgten. Auf dem Platz waren auch viele Familien mit Kinder zu sehen. „Die Stimmung schließt sich an die Zeit im August an, als wir in der Halle 207 mit dem Musical u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.