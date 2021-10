Hochschulen : Vorlesungszeit beginnt in Rostock und Greifswald

Endlich wieder ein Stück normales Studentenleben - nach drei Semestern wollen die Universitäten wieder mehr Präsenzveranstaltungen ermöglichen. Die Studierenden freut es - nicht nur die Erstis.

Greifswald | Nach den Orientierungsveranstaltungen der vergangenen Tage startet an den Universitäten in Rostock und Greifswald am kommenden Montag die Vorlesungszeit. Mit umfangreichen Corona-Konzepten wollen die Hochschulen wieder mehr Präsenzveranstaltungen für die Studierenden ermöglichen. „Grundsätzlich freuen wir uns natürlich auf das nächste Semester“, sa...

