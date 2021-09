Landtag : Wahlkampf bis zum Schluss: Schwesig wirbt um „jede Stimme“

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat angesichts der guten Umfrageergebnisse ihrer Partei für die Landtagswahl am Sonntag vor Übermut gewarnt.

Wismar | Dies seien Umfragen und noch keine Wahlergebnisse, sagte sie am Samstag nach einer Wahlkampfveranstaltung in Wismar der Deutschen Presse-Agentur. „Da möchte ich doch sehr demütig bleiben. Morgen wird entschieden, und morgen gibt es das große Bürgervotum der Menschen in MV für Land und Bund.“ Die SPD werbe bis zuletzt um jede Stimme. Mit Blick auf d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.