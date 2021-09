Wahlen : Wahlumfrage sieht SPD bei 40 Prozent und CDU bei 13 Prozent

In einer Umfrage wenige Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) 40 Prozent Zustimmung bekommen.

Erfurt | Die CDU mit Herausforderer Michael Sack an der Spitze kam in der repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa auf 13 Prozent und lag damit hinter der AfD mit 17 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten in der Umfrage im Auftrag des Magazins „Cicero“ die Linke mit elf Prozent, Bündnis 90/Die Grünen mit sieben Prozent und die FDP mit ...

