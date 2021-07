Wahlen : Wahlumfrage sieht rot-schwarze Landesregierung gestärkt

Alles weiter so nach dem 26. September? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) führt derzeit in Schwerin die dritte rot-schwarze Koalition in Folge. Einer aktuellen Umfrage zufolge könnte die vierte Ausgabe folgen.

Schwerin | Gut zwei Monate vor der Landtagswahl sieht eine Wahlumfrage die von SPD und CDU gebildete Landesregierung in einem positiven Trend. In einer repräsentativen Umfrage von Infratest-dimap im Auftrag von NDR, „Ostsee-Zeitung“ und „Schweriner Volkszeitung“ landet die SPD bei 27 und die CDU bei 23 Prozent. Bei der letzten Erhebung im Mai dieses Jahres hatte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.