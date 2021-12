Kriminalität : Wandtresor gefüllt mit Tüv-Plaketten aus Autohaus gestohlen

Einbrecher haben in einem Autohaus in Roggendorf (Norwestmecklenburg) einen Tresor mit einer größeren Menge Tüv-Plaketten gestohlen.

Roggendorf | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, verschafften sich die Täter in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Der Wandtresor, in dem kein Bargeld war, wurde abgerissen und samt Inhalt mitgenommen. Dazu gehörten auch Fahrzeugschlüssel. Was die Täter mit dem Plaketten wollten, sei noch unklar. Ohne entsprechenden Stemp...

